Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

При подозрении на туберкулез всегда исследуется мокрота

Самым простым методом выявления микобактерий туберкулеза является микроскопия мазка, приготовленного из мокроты - утверждают медицинские работники Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова. 

Ежедневно в клинической лаборатории НГКБ № 1 выполняется от 20 до 30 исслдований. 

Преимущество данного анализа заключается в быстроте получения результата и относительной простоте исследования. Метод позволяет в короткие сроки обнаружить наиболее эпидемически опасных больных туберкулезом и микобактериозами, выделяющих большие количества микобактерий, и остается актуальным  методом при выявлении больных туберкулезом и микобактериозами на первичных этапах обследования больных, а также при динамическом наблюдении за состоянием микобактериальной популяции в процессе лечения.

"Микроскопия является предварительным методом исследования с целью выявления наиболее опасных форм туберкулеза, при которых больной человек выделяет возбудителя заболевания в окружающую среду. При подозрении на туберкулез органов дыхания, как праило, исследуется не менее трёх проб мокроты – это связано с особенностями выделения микобактерий из легких, а также чувствительностью методов исследования", - рассказывает заведующая клинической лабораторией, врач лабораторной диагностики НГКБ № 1 Анна Ворожищева.- Окрашивание препаратов производится в нашей лаборатории по методике Циля-Нильсена. Показателем нормы -считается отрицательный результат, в этом случае палочка Коха не обнаружена. Выявление наличия бациллы указывает на туберкулезное поражение легких". 

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото)

 

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
24/03/2024
Здоровье
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus