При подозрении на туберкулез всегда исследуется мокрота

Самым простым методом выявления микобактерий туберкулеза является микроскопия мазка, приготовленного из мокроты - утверждают медицинские работники Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова.

Ежедневно в клинической лаборатории НГКБ № 1 выполняется от 20 до 30 исслдований.

Преимущество данного анализа заключается в быстроте получения результата и относительной простоте исследования. Метод позволяет в короткие сроки обнаружить наиболее эпидемически опасных больных туберкулезом и микобактериозами, выделяющих большие количества микобактерий, и остается актуальным методом при выявлении больных туберкулезом и микобактериозами на первичных этапах обследования больных, а также при динамическом наблюдении за состоянием микобактериальной популяции в процессе лечения.

"Микроскопия является предварительным методом исследования с целью выявления наиболее опасных форм туберкулеза, при которых больной человек выделяет возбудителя заболевания в окружающую среду. При подозрении на туберкулез органов дыхания, как праило, исследуется не менее трёх проб мокроты – это связано с особенностями выделения микобактерий из легких, а также чувствительностью методов исследования", - рассказывает заведующая клинической лабораторией, врач лабораторной диагностики НГКБ № 1 Анна Ворожищева.- Окрашивание препаратов производится в нашей лаборатории по методике Циля-Нильсена. Показателем нормы -считается отрицательный результат, в этом случае палочка Коха не обнаружена. Выявление наличия бациллы указывает на туберкулезное поражение легких".

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото)