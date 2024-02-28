По результатам мониторинга ФГИС «Меркурий», в феврале текущего года, специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу установлены признаки нарушения ветеринарного законодательства, выразившееся в том, что на предприятии ООО «Универсамы Бегемаг», уполномоченным лицом оформлены производственные сертификаты формы № 1 с указанием недостоверных сведений, нарушающих прослеживаемость пищевой продукции, а именно производство продукции из иного биологического вида.

Так, при оформлении производственных сертификатов внесены сведения о том, что сырьём для изготовления продукции: «Отбивная из индейки», «Рулет из индейки с черносливом и грецким орехом» является иной биологический вид: «Филе ЦБ охл монол ПД», «Субпродукты цыпленка-бройлера ПЕЧЕНЬ "БЛАГОЯР", «Субпродукты говяжьи (печень) замороженные боенские», «Полуфабрикат крупнокусковой бескостный категории А, мороженный, Карбонат свиной», «голяшка говяжья на кости замороженная». Данная продукция была выпущена в оборот с целью «реализация в пищу людям».

Таким образом, уполномоченным лицом при оформлении ветеринарных сопроводительных документов указаны недостоверные сведения, нарушающие прослеживаемость подконтрольных товаров при их производстве, в результате чего предприятием ООО «Универсамы Бегемаг» выпущена в оборот некачественная подконтрольная продукция, оборот которой запрещен.

Уполномоченного лицу направлено предупреждение в Ветис. Паспорт.

Юридическому лицу направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.

Работа по выявлению нарушений в ФГИС «Меркурий» продолжается.