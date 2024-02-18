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Прокуратура Кузбасса организовала проверку в связи с пожаром в складских помещениях в Кемерово

Предварительно установлено, что в ночь с 17 на 18 февраля в Кемерово произошел пожар в складских помещениях агрохимического завода, расположенного на ул. Шатурской.

По данному факту прокуратурой области незамедлительно организована проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Установление всех обстоятельств и причин происшествия находится на контроле прокуратуры области.

Фото: пресс-служба прокуратуры области

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kuzbassnews.ru
18/02/2024
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