Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Пропавшую в Мариинске девочку-подростка разыскали сотрудники Росгвардии

В Мариинске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил 15-летнюю горожанку, которая ушла на улицу и не вернулась.

В вечернее время задействованные в системе единой дислокации наряды Росгвардии получили ориентировку на подростка. По предварительной информации, за помощью обратилась мать пятнадцатилетней горожанки, сообщившая, что ее дочь ушла из дома и перестала отвечать на телефонные звонки.

В ходе поисковых мероприятий в ночное время росгвардейцы обнаружили пропавшую на одной из городских улиц. Как стало известно, девочка отправилась на прогулку со сверстницами и позабыла о времени, не смогла предупредить мать из-за разрядившегося телефона. Противоправных действий в отношении юной горожанки не совершалось.

Для дальнейшего возвращения ребенка родителям и проведения профилактической работы росгвардейцы передали подростка инспекторам ПДН.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
11/04/2024
Происшествия
Мариинск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus