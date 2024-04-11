Пропавшую в Мариинске девочку-подростка разыскали сотрудники Росгвардии

В Мариинске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил 15-летнюю горожанку, которая ушла на улицу и не вернулась.

В вечернее время задействованные в системе единой дислокации наряды Росгвардии получили ориентировку на подростка. По предварительной информации, за помощью обратилась мать пятнадцатилетней горожанки, сообщившая, что ее дочь ушла из дома и перестала отвечать на телефонные звонки.

В ходе поисковых мероприятий в ночное время росгвардейцы обнаружили пропавшую на одной из городских улиц. Как стало известно, девочка отправилась на прогулку со сверстницами и позабыла о времени, не смогла предупредить мать из-за разрядившегося телефона. Противоправных действий в отношении юной горожанки не совершалось.

Для дальнейшего возвращения ребенка родителям и проведения профилактической работы росгвардейцы передали подростка инспекторам ПДН.

Фото: Росгвардия