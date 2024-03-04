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Проведение внеплановой проверки на птицефабрике

В январе 2024 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО "Птицефабрика Инская".

В ходе проверки выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза и ветеринарного законодательства Российской Федерации, выразившееся  в  некачественной  дезинфекции транспорта, в связи частичным замерзанием дезинфицирующего средства в дезинфекционном барьере;  скопление на территории птицефабрики синантропной птицы;      частичном отсутствии глазурованной облицовочной плитки в убойном цехе птицефабрики, что не позволяет проводить качественную мойку и дезинфекцию.

По факту  вывяленных нарушений составлены протокола об административном правонарушении по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ и ч.1ст.14.43 КоАП РФ.

Выдано предписания об устранении выявленных нарушений.

Общество
kuzbassnews.ru
04/03/2024
Общество
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