Проведение внеплановой проверки на птицефабрике

В январе 2024 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО "Птицефабрика Инская".

В ходе проверки выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза и ветеринарного законодательства Российской Федерации, выразившееся в некачественной дезинфекции транспорта, в связи частичным замерзанием дезинфицирующего средства в дезинфекционном барьере; скопление на территории птицефабрики синантропной птицы; частичном отсутствии глазурованной облицовочной плитки в убойном цехе птицефабрики, что не позволяет проводить качественную мойку и дезинфекцию.

По факту вывяленных нарушений составлены протокола об административном правонарушении по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ и ч.1ст.14.43 КоАП РФ.

Выдано предписания об устранении выявленных нарушений.