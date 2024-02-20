Развлекательная программа: «МАдаМА» к 8 марта в Кузбасскино

Праздник 8 марта — это особый день, в который мы радуемся первым цветам, птичьему щебету и теплому солнышку, а также поздравляем мам, бабушек, сестёр, дочерей и всех девушек с их невероятной красотой и силой.

В программе вас ждут уроки красоты и грациозной походки, веселые конкурсы и танцы!

Итак, Вы готовы приступить к занятиям? Тогда принаряжайтесь и приходите! Творческие задания, увлекательные конкурсы, фото и видео на красивой и эффектной фотозоне, а также свидетельство настоящих принцесс и просмотр фильма или мультфильма, по окончанию программы!

И самое важное, запомните, принцесса — это не титул и не звание, принцесса — это состояние души.

Для организованных групп школьников и студентов города дата и время проведения обговариваются индивидуально.

Праздничная программа рассчитана на все возраста!

Обязательная предварительная запись по телефону: 36-43-69.

Фото: Кузбасскино