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Результаты КНМ в Кузбассе изменят категорию риска некоторых сельхозтоваропроизводителей

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает сельхозтоваропроизводителям о том, что Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021 № 1067″Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами» с учетом вероятности наступления и тяжести потенциальных негативных последствий несоблюдения обязательных требований объекты федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами подлежат отнесению к категориям чрезвычайно высокого, среднего и низкого риска.

Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется Управлением на основе сопоставления его характеристик с критериями риска. На сегодняшний день, всем организациям, осуществляющим оборот с пестицидами и агрохимикатами на территории Кемеровской области-Кузбасса присвоена соответствующая категория риска.

С целью получения информации для принятия решения об изменении  категории риска с начала 2024 года государственным инспектором отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна было проведено 13 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия (наблюдения за соблюдением обязательных требований) в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории  Кемеровской области-Кузбасса.

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий установлено, что при  производстве сельскохозяйственной продукции в 2023 году сельхозтоваропроизводители применяли пестициды 1 и 2 класса опасности для человека, что соответствует чрезвычайно высокой категории риска. В отношении проконтролированных объектов будет приято решение об изменении категории риска.

Общество
kuzbassnews.ru
04/03/2024
Общество
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