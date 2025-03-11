Росгвардейцы из Кузбасса заняли призовые места на чемпионате Сибирского округа по боксу

В Иркутске прошёл первый чемпионат Сибирского округа Росгвардии по боксу. В соревнованиях приняли участие 34 спортсмена из 10 регионов, в том числе сотрудники и военнослужащие Росгвардии из Кузбасса.

Трое сотрудников СОБР «Символ» из Кемерова и Новокузнецка, а также военнослужащий отряда специального назначения «Кузбасс» заняли третьи места в личных зачетах. Они выступали в средней и супертяжёлой весовых категориях.

Чемпионат был организован для популяризации бокса среди сотрудников и военнослужащих, а также отбора спортсменов для участия во всероссийских турнирах. В этом году бокс впервые вошёл в программу спартакиады Росгвардии.

Соревнования проходили в восьми весовых категориях. Поединки получились напряжёнными и зрелищными. Исполнительный директор областной федерации бокса Анатолий Байков отметил, что такие турниры помогают развивать спорт среди личного состава ведомства.

Фото: Росгвардия