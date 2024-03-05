Росгвардейцы обеспечили правопорядок при проведении волейбольного матча чемпионата России между «Кузбассом» и «Зенитом»

В минувшие выходные в областном центре состоялся матч 27-го тура чемпионата России по волейболу между командами «Кузбасс» (г. Кемерово) – «Зенит» (г. Санкт-Петербург).

Охрану общественного порядка и общественной безопасности при проведении волейбольного матча в СРК «Арена» и прилегающей к нему территории совместно с полицией обеспечили сотрудники вневедомственной охраны. Кроме того, на случай осложнения обстановки был создан резерв ОМОН «Оберег». На трибунах комплекса присутствовали более двух тысячи болельщиков.

Волейболисты петербургского клуба обыграли хозяев со счетом 3:2. Благодаря слаженной работе правоохранителей нарушений общественного порядка при проведении матча не допущено.

Фото: Росгвардия