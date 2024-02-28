Росгвардейцы обезопасили гостей и участников очередного матча Чемпионата России по бенди в Кемерове
В областном центре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии усилили наряды полиции на регулярном Чемпионате России по хоккею с мячом между кемеровской командой «Кузбасс» и первоуральским «СКА-Уральский Трубник».
Росгвардейцы совместно с полицейскими обеспечили общественную безопасность в ходе подготовки и проведения матча. На случай осложнения обстановки был сформирован резерв из бойцов ОМОН. Благодаря слаженным действиям правоохранителей нарушений общественного порядка допущено не было.
Встреча завершилась победой команды «Кузбасс» со счетом 10:2.
Фото: Росгвардия