Росгвардейцы обезопасили гостей и участников очередного матча Чемпионата России по бенди в Кемерове

В областном центре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии усилили наряды полиции на регулярном Чемпионате России по хоккею с мячом между кемеровской командой «Кузбасс» и первоуральским «СКА-Уральский Трубник».

Росгвардейцы совместно с полицейскими обеспечили общественную безопасность в ходе подготовки и проведения матча. На случай осложнения обстановки был сформирован резерв из бойцов ОМОН. Благодаря слаженным действиям правоохранителей нарушений общественного порядка допущено не было.

Встреча завершилась победой команды «Кузбасс» со счетом 10:2.

Фото: Росгвардия