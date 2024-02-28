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Росгвардейцы обезопасили гостей и участников очередного матча Чемпионата России по бенди в Кемерове

В областном центре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии усилили наряды полиции на регулярном Чемпионате России по хоккею с мячом между кемеровской командой «Кузбасс» и первоуральским  «СКА-Уральский Трубник».

Росгвардейцы совместно с полицейскими обеспечили общественную безопасность в ходе подготовки и проведения матча. На случай осложнения обстановки был сформирован резерв из бойцов ОМОН. Благодаря слаженным действиям правоохранителей нарушений общественного порядка допущено не было.

Встреча завершилась победой команды «Кузбасс» со счетом 10:2.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
28/02/2024
Спорт
Кемерово
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