Росгвардейцы поблагодарили пенсионерку за добровольную выдачу незаконных ружей

В Тяжине инспекторы Росгвардии поблагодарили 74-летнюю пенсионерку, которая выдала незаконное оружие покойного супруга.

В подразделение лицензионно-разрешительной работы обратилась тяжинка. Во время переезда женщина разбирала вещи мужа и обнаружила два охотничьих ружья. Зная из средств массовой информации о недопустимости незаконного хранения оружия и об обязанности сообщать о таких находках правоохранителям, пенсионерка самостоятельно принесла арсенал в Росгвардию.

По предварительным данным, сданными образцами является два незарегистрированных охотничьих ружья отечественного производства. Сотрудники Росгвардии поблагодарили пенсионерку за сознательную гражданскую позицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка. В случае её положительного завершения женщина может получить денежное вознаграждение в размере 14 000 рублей согласно действующему законодательству.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции или офисы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия