Росгвардейцы помогли бригаде медиков, оказавшейся в сложной ситуации

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который представлял опасность для работников скорой медицинской помощи.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на вызов сработавшей тревожной кнопки в карете скорой медицинской помощи. На улице Слесарной росгвардейцы обнаружили неадекватного мужчину, который мог причинить вред медикам. Стражи правопорядка успокоили и задержали для выяснения обстоятельств 47-летнего жителя Тюменской области с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, очевидцы обнаружили лежащего на снегу мужчину, для которого вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Когда медики привели гражданина в чувство, задержанный начал провоцировать работников медицины на конфликт, после чего попытался ударить одного из медиков. После безуспешных попыток успокоить дебошира медработники нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Задержанный мужчина был передан сотрудникам органов внутренних дел.

В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз», позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия