Росгвардейцы пресекли действия нарушителя в магазине, устроившего конфликт из-за арбузов

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал нетрезвого нарушителя общественного порядка на охраняемом объекте.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в городской супермаркет на улице Тухачевского. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили гражданина, который конфликтовал с одной из работниц магазина. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы успокоили и задержали 52-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, житель Кемерова после злоупотребления спиртным пришёл в магазин и выразил недовольство расположением арбузов в торговом зале. В ответ он начал нарушать общественный порядок и вступил в конфликт с одной из работниц. Для предотвращения противоправных действий персонал магазина воспользовался кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить про эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия