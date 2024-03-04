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Росгвардейцы продолжают следить за безопасностью матчей чемпионата России по хоккею с мячом в Кузбассе

Накануне в областном центре сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с полицейскими приняли участие в обеспечении охраны правопорядка и общественной безопасности во время игры на XXXII чемпионате России по хоккею с мячом.

Перед началом матча между командой хозяев - «Кузбасс» и кировской «Родиной» росгвардейцы обследовали на наличие подозрительных предметов  «Ледовый дворец Кузбасс» и прилегающую к нему территорию.  Кроме этого, правоохранители осуществили досмотровые мероприятия на входе, а также гарантировали безопасность участников спортивного зрелища. 

Матч завершился победой кузбасской команды со счетом 12:4. Спортивное мероприятие посетило более двух тысяч жителей и гостей города. Нарушений общественного порядка не допущено.

 

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
04/03/2024
Спорт
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