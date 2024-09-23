Росгвардейцы провели уникальную экскурсию для школьников

В Кемерове военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» открыли двери своей базы для четвероклассников школы №78. О быте, доблести и защите Родины юные кузбассовцы узнали из первых уст.

В ходе экскурсии школьников познакомили с условиями жизни и службы бойцов спецназа. Гости прошли по строевому плацу, где узнали основы строевой подготовки, посетили казармы, где увидели быт военнослужащих изнутри, а затем ребят угостили сладостями в столовой. Экскурсанты также прогулялись по парку, где установлены памятные стенды с героями отряда. Особое внимание было уделено подвигам Героев России — старшего лейтенанта Сергея Цветкова и рядового Тимура Ибрагимова, которые героически погибли, защищая мирных жителей Дагестана от террористической угрозы весной 2009 года.

Самым интересным, по словам детей, оказался показ вооружения и экипировки военнослужащих. Ребята с радостью примерили бронежилет и шлем, ощутив тяжесть обмундирования, которое носит спецназ Росгвардии. Особый восторг вызвал процесс разборки и сборки автомата Калашникова, который продемонстрировали бойцы.

Завершилась увлекательная встреча посещением музея воинской славы отряда «Кузбасс», где школьники узнали о боевой истории подразделения, его подвигах и вкладе в обеспечение безопасности страны.

Фото: Росгвардия