Росгвардейцы в Киселевске нашли пропавшего ребенка и помогли ему вернуться домой

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оперативно разыскал шестилетнего мальчика, который ушел из дома и не вернулся.

В вечернее время за помощью к правоохранителям обратилась бабушка шестилетнего ребенка. Женщина сообщила, что внук самостоятельно покинул квартиру, не предупредив родственников, и длительное время отсутствовал.

Получив приметы несовершеннолетнего, росгвардейцы незамедлительно приступили к поисковым мероприятиям. В ходе обследования улиц и прилегающих территорий стражи правопорядка обнаружили мальчика неподалеку от железнодорожных путей.

Сотрудники вневедомственной охраны убедились, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, после чего передали информацию о его местонахождении инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних. До прибытия сотрудников ПДН росгвардейцы обеспечивали безопасность мальчика, а после помогли ему вернуться домой.

Фото: Росгвардия