Росгвардейцы задержали дебошира, напавшего на девушку в баре

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия в отношении 28-летней местной жительницы в городском баре.

В дневное время росгвардейцы оперативно прибыли на вызов сработавшей сигнализации к питейному заведению. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 57-летнего местного жителя по подозрению в причинении побоев посетительнице заведения.

По предварительной информации, задержанный мужчина пришел в заведение и начал вести себя агрессивно. В результате возникшего конфликта с одной из посетительниц мужчина вылил на нее пиво, опрокинул со стула и нанес несколько ударов по лицу. Чтобы утихомирить дебошира, работники бара нажили кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия