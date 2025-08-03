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Росгвардейцы задержали похитительницу молочной продукции из городского супермаркета

В городе Полысаево экипаж Ленинска-Кузнецкого филиала вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанку, которая попыталась выйти из магазина с неоплаченным товаром в пакете.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемой торговой точке на улице Космонавтов. На указанном адресе стражи правопорядка задержали предполагаемую виновницу, на которую указал персонал супермаркета. Задержанной оказалась 49-летняя местная жительница.

По предварительной информации, горожанка в торговой точке сложила в свой пакет более 20 кусков сыра и сливочного масла на сумму свыше 3 000 рублей, после чего направилась к выходу, минуя кассовую зону без оплаты. Работники супермаркета заметили противоправные действия и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной.

 

Фото: Росгвардия

Политика
Ленинск-Кузнецкий
Полысаево
kuzbassnews.ru
03/08/2025
Политика
Ленинск-Кузнецкий
Полысаево
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