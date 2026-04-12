Росгвардейцы задержали разыскиваемого похитителя электроинструментов из магазина

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал и задержал мужчину, который может быть причастен к хищению товара со склада торговой точки.

В ночное время на маршруте патрулирования проспекта 50 лет Комсомола стражи правопорядка обнаружили подходящего под описание из ориентировки мужчину, который был задержан для проверки. Им оказался 51-летний местный житель, который находился в розыске.

По предварительной информации, ранее в одном магазинов города злоумышленник воспользовался моментом, прошел в складское помещение, взял шлифовальную машинку и шуруповерт, после чего скрылся. Спустя время работники обнаружили пропажу товара и сообщили правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия