Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы задержали разыскиваемого похитителя электроинструментов из магазина

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал и задержал мужчину, который может быть причастен к хищению товара со склада торговой точки.

В ночное время на маршруте патрулирования проспекта 50 лет Комсомола стражи правопорядка обнаружили подходящего под описание из ориентировки мужчину, который был задержан для проверки. Им оказался 51-летний местный житель, который находился в розыске.

По предварительной информации, ранее в одном магазинов города злоумышленник воспользовался моментом, прошел в складское помещение, взял шлифовальную машинку и шуруповерт, после чего скрылся. Спустя время работники обнаружили пропажу товара и сообщили правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

 

Фото: Росгвардия 

kuzbassnews.ru
12/04/2026
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus