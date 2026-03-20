Росгвардейцы задержали разыскиваемого в Алтайском крае кузбассовца

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в имущественном преступлении, которого разыскивали в двух регионах.

В вечернее время на маршруте патрулирования проспекта Ленина наряд Росгвардии обнаружил мужчину, распивающего спиртное в общественном месте. В ходе проверки личности росгвардейцы установили, что гражданин находится в розыске, после чего 43-летний кемеровчанин был задержан.

По предварительной информации, ранее злоумышленник мог совершить имущественное преступление, находясь в Алтайском крае, после чего задержанный вернулся в областной центр Кузбасса.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого гражданина инициаторам розыска. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

С начала недели сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на маршрутах патрулирования задержали семерых граждан, находящихся в розыске по подозрению в совершении преступлений.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
20/03/2026
Популярное за месяц
Сергей Зайцев вместе с заместителем Министра обороны России Анной Цивилевой и губернатором региона Ильей Середюком провел личный прием граждан
Под контролем Россельхознадзора объем отгрузки во Вьетнам кузбасской продовольственной пшеницы превысил 5 тыс. тонн
Китайская хохлатая собака по кличке Виски Голд отправилась в путешествие с хозяином, получившим документы от Россельхознадзора для вывоза в Турцию
В Кузбассе специалист Россельхознадзора выявил нарушения при реализации пакетированных семян
Прокуратура Заводского района Кемерово направила в суд уголовные дела о незаконном проведении азартных игр
Представители Россельхознадзора приняли участие в обсуждении вопроса нераспространения инвазивных растений на территории Кемеровской области-Кузбасса
