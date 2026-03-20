Росгвардейцы задержали разыскиваемого в Алтайском крае кузбассовца

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в имущественном преступлении, которого разыскивали в двух регионах.

В вечернее время на маршруте патрулирования проспекта Ленина наряд Росгвардии обнаружил мужчину, распивающего спиртное в общественном месте. В ходе проверки личности росгвардейцы установили, что гражданин находится в розыске, после чего 43-летний кемеровчанин был задержан.

По предварительной информации, ранее злоумышленник мог совершить имущественное преступление, находясь в Алтайском крае, после чего задержанный вернулся в областной центр Кузбасса.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого гражданина инициаторам розыска. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

С начала недели сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на маршрутах патрулирования задержали семерых граждан, находящихся в розыске по подозрению в совершении преступлений.

Фото: Росгвардия