Росгвардейцы задержали рецидивиста, который находился в розыске

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемого серийного вора кондитерской продукции.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к сетевому супермаркету на проспекте Дружбы. На указанном адресе для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали ранее судимого за кражу 41-летнего местного жителя, на которого указали работники магазина. Кроме того, в ходе проверки личности росгвардейцы выяснили, что гражданин находится в розыске за имущественное преступление.

По предварительной информации, мужчина наполовину заполнил продуктовую тележку плитками шоколада, после чего переместил товар в свой рюкзак. Бдительные работники супермаркета заметили попытку кражи и нажали на кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства разыскиваемого гражданина росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия