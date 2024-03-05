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Росгвардейцы задержали рецидивиста при попытке хищения продуктов питания из магазина

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал магазинного вора при попытке вынести из супермаркета товар без оплаты.

В дневное время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» к охраняемой торговой точке на проспекте Ленина. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили и задержали предполагаемого виновника с неоплаченным товаром. Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за кражи 42-летний местный житель.

По предварительной информации, злоумышленник взял газированный напиток, бутылку коньяка, несколько упаковок сыра и колбасы, а также другие продукты, которые сложил в карманы одежды и сумку. С похищенным посетитель прошел мимо кассовой зоны без оплаты. Однако выйти из магазина рецидивисту не удалось. Работники торговли заметили противоправные действия и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали злоумышленника сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
05/03/2024
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