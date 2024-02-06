Росгвардейцы задержали серийную похитительницу деликатесов из городского супермаркета

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленницу за кражу сыра и колбасы из торговой точки.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в супермаркет по проспекту Ленина. На указанном адресе стражи правопорядка задержали 41‑летнюю местную жительницу, при досмотре которой были обнаружены похищенные товары.

По предварительной информации, посетительница магазина сложила в продуктовую тележку десять упаковок колбасы и сыра, после чего переложила в свою женскую сумку. С неоплаченным товаром злоумышленница направилась к выходу мимо кассовой зоны. Работники магазина заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали предполагаемую виновницу сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия