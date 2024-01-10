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Росгвардейцы задержали супружескую пару, подозреваемую в краже товара из магазина

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли хищение на охраняемом торговом объекте.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» в гипермаркет на проспекте Кузнецком. В торговой точке стражи правопорядка обнаружили подозреваемых, на которых указали сотрудники объекта. Для выяснения обстоятельств росгвардейцы задержали 45-летнего местного жителя и его 43-летнюю супругу.

По предварительной информации, посетители положили в сумку и в карманы одежды товар на сумму более 2 000 рублей. Среди похищенного: продукты питания, средства личной гигиены, хозяйственные товары. Работники гипермаркета своевременно заметили противоправные действия и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали злоумышленников сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
10/01/2024
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