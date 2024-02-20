Росгвардейцы задержали виновника в причинении ножевого ранения в Новокузнецке

В южной столице Кузбасса экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие в задержании подозреваемого в причинении вреда здоровью.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу от бригады скорой медицинской помощи, которая реагировала на вызов о ножевом нападении. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили 62-летнего мужчину с порезом на груди.

По предварительной информации, у потерпевшего возник конфликт с соседом во время совместного распития спиртных напитков. В результате задержанный нанес ранение хозяину жилища кухонным ножом, после чего ушел домой. Росгвардейцы задержали по месту проживания предполагаемого виновника. Им оказался 50-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевшему была оказана медицинская помощь на месте.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия