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Росгвардейцы задержали виновника в причинении ножевого ранения в Новокузнецке

В южной столице Кузбасса экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие в задержании подозреваемого в причинении вреда здоровью.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу от бригады скорой медицинской помощи, которая реагировала на вызов о ножевом нападении. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили 62-летнего мужчину с порезом на груди.

По предварительной информации, у потерпевшего возник конфликт с соседом во время совместного распития спиртных напитков. В результате задержанный нанес ранение хозяину жилища кухонным ножом, после чего ушел домой. Росгвардейцы задержали по месту проживания предполагаемого виновника. Им оказался 50-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевшему была оказана медицинская помощь на месте.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
20/02/2024
Происшествия
Новокузнецк
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