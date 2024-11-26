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Росгвардия обеспечила безопасность любителей горнолыжного спорта на открытии сезона в Кузбассе

В минувшие выходные в поселке Шерегеш состоялось открытие 42-го горнолыжного сезона. Содействие в охране правопорядка органам внутренних дел оказали сотрудники Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Для обеспечения безопасности около 5 000 гостей и жителей региона, а также сохранности их имущества, были задействованы дополнительные экипажи вневедомственной охраны Росгвардии. Круглосуточные маршруты патрулирования курсировали вблизи мест проведения праздничных мероприятий. Сотрудники Росгвардии также обеспечивали правопорядок на различных площадках и в местах массового скопления отдыхающих.

Особое внимание было уделено контролю частной охранной деятельности на территории Шерегеша. Инспекторы лицензионно-разрешительной работы провели дополнительные инструктажи с охранниками по вопросам безопасности.

Благодаря принятым мерам участники долгожданного открытия смогли без происшествий насладиться выступлениями известных артистов, принять участие в массовых спусках с горы и получить заряд отличного настроения.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
26/11/2024
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