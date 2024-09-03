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Росгвардия обеспечила безопасность на Дне знаний в Кузбассе

В Кемеровской области сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность во время торжественных линеек, посвящённых Дню знаний.

Перед началом мероприятий специалисты лицензионно-разрешительной работы Росгвардии провели совещания с руководителями частных охранных организаций, акцентировав внимание на усиление охранных мер.

Кроме этого, накануне праздника представители Росгвардии совместно с представителями органов внутренних дел тщательно обследовали места проведения торжеств. Во время линеек в городах и посёлках Кузбасса за порядком следили сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН Росгвардии. Также были приняты дополнительные меры по усилению службы нарядов на маршрутах, прилегающих к местам празднования.

Благодаря скоординированным усилиям происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
03/09/2024
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