Росгвардия представила обучение в сфере информационных технологий для кемеровских школьников

Представители территориального управления Росгвардии по Кузбассу провели встречу с учениками старших классов кемеровской школы №74, в ходе которой представили возможности обучения на факультете информационных технологий и защиты информации в Пермском военном институте войск национальной гвардии Российской Федерации.

В рамках мероприятия военнослужащие подразделений информационных технологий Росгвардии рассказали, как курсанты факультета получают актуальные и глубокие знания в области информационных технологий, искусственного интеллекта, а также осваивают профессиональные навыки в проектировании и построении вычислительных сетей, защите информации, программировании, разработке информационных систем и баз данных.

Специалисты подчеркнули, что выпускники военного вуза будут востребованы не только в силовых структурах, но и на гражданских специальностях.

Курсанты факультета активно участвуют в научно-практических конференциях, выставках и конкурсах, представляя собственные проекты. Особое внимание уделяется соревнованиям по информационной безопасности и компьютерному спорту на всероссийском и региональном уровнях.

Кроме того, курсанты получают социальные гарантии и льготы, предоставляемые действующим законодательством для военнослужащих Росгвардии.

В завершении встречи военнослужащие ответили на вопросы школьников, прояснили интересующие их аспекты обучения и профессиональной деятельности.

Справочно:

На текущий момент в России действуют четыре образовательные организации Росгвардии: Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева, Пермский военный институт, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт, Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт.

Подробную информацию о каждом из них можно найти на сайте территориального органа по адресу: 42.rosguard.gov.ru в разделе «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ».

Фото: Росгвардия