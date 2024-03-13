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Росгвардия продолжает обеспечивать правопорядок на матчах всероссийского турнира молодежной хоккейной лиги в Кузбассе

В южной столице региона сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили безопасность более 4 000 зрителей на всероссийском матче по хоккею с шайбой молодежной лиги.

Игра открытого чемпионата России между новокузнецкой командой «Кузнецкие медведи» и сборной из Ханты-Мансийска «Мамонты Югры» прошла во дворце спорта «Арена Кузнецких металлургов».  Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали содействие в досмотровых мероприятиях, осуществили охрану правопорядка на трибунах.

Благодаря слаженной и эффективной работе правоохранителей хоккейный матч прошел без происшествий.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
kuzbassnews.ru
13/03/2024
Спорт
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