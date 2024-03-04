РУСАЛ ФестивAL #НаЛыжи – навстречу рекордам

Во всех городах ответственности РУСАЛа очередной раз прошел зимний спортивный фестиваль #НаЛыжи. Впервые это масштабное событие состоялось в 2016 году по инициативе основателя алюминиевой компании Олега Дерипаска, и с тех пор РУСАЛ продолжает эту традицию.

В этом году праздник стал поистине всенародным – прокатиться с ветерком на лыжах в Новокузнецк приехали профессиональные лыжники и любители со всей южнокузбасской агломерации.

Участие в забегах в СОК «Спортивная республика» приняли почти триста человек, что стало очередным рекордом по численности лыжников за все годы проведения фестиваля. Всего же в этот день фестиваль посмотрели более шестисот человек.

Самой юной участницей лыжных стартов стала двухлетняя Агния Тимаева. Малышка старательно прошла стометровую трассу и, хотя и не заняла никакого места, получила свою порцию аплодисментов и продолжила кататься на полюбившихся ей лыжах дальше.

Фестиваль #НаЛыжи стал магнитом для всего спортивного сообщества: перед участниками и болельщиками выступала команда чирлидеров Dance Mix, поразив всех акробатическими этюдами и поддержками, а в перерыве между окончанием соревнований и объявлением результатов на лед расположенного рядом катка с показательным выступлением вышла победитель и призер региональных соревнований по фигурному катанию Вероника Городецкая.

Почетный гость фестиваля #НаЛыжи заслуженный мастер спорта, серебряный призер зимних Олимпийских игр-2014, трехкратный серебряный призер Чемпионатов мира Александр Бессмертных не только провел автограф-сессию, но и дал несколько мастер-классов для любителей беговых лыж разных возрастов – от совсем юных до «стажированных» спортсменов, активно общался с участниками фестиваля и даже пробежал дистанцию вместе с лыжниками своей возрастной категории.

- В недавнем послании к Федеральному собранию Президент нашей страны Владимир Путин призвал вставать на лыжи всех россиян. Радует, что РУСАЛ уже продвигает идею активного образа жизни для абсолютно каждого жителя и оказывает весомую поддержку российскому лыжному спорту. Проект #НаЛыжи – это целая система выявления через спортивные фестивали будущих «звездочек», работы с тренерским составом, улучшения материально-технической базы спортивных школ. Недавно в Кемерово прошел открытый финал первенства РУСАЛ и Эн+ «НаЛыжи», на который съехались те самые юные таланты со всей страны, – отметил президент Федерации лыжных гонок Кузбасса Александр Бессмертных.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа