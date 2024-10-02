РУСАЛ провел в Новокузнецке ежегодную экологическую акцию «День реки»

За час почти 200 эковолнтеров собрали 250 мешков мусора, из них 188 – раздельным способом. Отсортированные по фракциям отходы направлены на вторичную переработку, остальной мусор - утилизирован в соответствии с региональными нормами.

Уборка берегов Байдаевских карьеров проходила в интерактивном формате косплея – эту традицию новокузнецкие алюминщики поддерживают уже 14 лет. Субботник эковолонтеры – работники Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ начинают с театрализованного представления в изготовленных своими руками костюмах героев кино и мультфильмов – каждый год разных. После чего каждый герой ведет свою команду на уборку закрепленного за ним участка прибрежной зоны.

- Интерактивный формат превращает серьезное мероприятие – уборку, в добрый семейный праздник, и помогает прививать жителям бережное и ответственное отношение к окружающей среде, - сказал директор по экологии НкАЗа Александр Яковлев.

- Акция «День реки» способствует сплочению и вовлечению местных сообществ в решение социально-значимых проблем, развитию социальной активности горожан и устойчивому развитию городов, - отметил, председатель комитета по культуре, туризму и молодежной политике Новокузнецкого городского совета народных депутатов Антон Василенко.

По итогам акции больше всего мусора собрала команда «ЮнЭки и СтарЭки», на втором месте команда Молодежного парламента при городском совете народных депутатов, команда «Кубики» - на третьем месте. Больше всех собрали мусора раздельным способом ребята из команды «Добрые дела МКД».

- Спасибо Всем огромное за чудесное мероприятие, которое объединило школьников и студентов, сотрудников разных предприятий, людей разных возрастов. Мы делали одно хорошее дело для любимого города, подышали свежим воздухом, зарядились позитивом и у всех нас на память останутся чудесные фото и видео, - поделилась впечатлением воспитатель детского дома №96 Наталья Садикова, приехавшая на уборку вместе со своими воспитанниками.

Экологический марафон «День реки» родился из волонтерского проекта «День Енисея», инициированного в свое время основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска. В 2011 году РУСАЛ и Русское географическое общество провели совместную экологическую акцию для привлечения внимания общественности к проблемам главной реки Сибири. Активный отклик на проект способствовал превращению мероприятия в ежегодное. С 2019 года проект проходит не только в Красноярске, Ачинске и Саяногорске, но и в других регионах России под общим названием «День реки». С 2011 года было проведено более 300 экологических акций, общее количество участников которых составило более 85 тысяч человек.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа