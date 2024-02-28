С 1 марта начинают действовать Правила учета и маркирования животных

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (далее-Управление) сообщает, что Постановлением Правительства РФ от 05.04.2023 № 550, вступающим в силу с 1 марта 2024 года, утверждены Правила осуществления учета животных и перечень видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, случаев осуществления индивидуального или группового маркирования и учета животных, а также сроков осуществления учета животных (далее – Правила №550; Перечень №550).

Учет животных осуществляется безвозмездно специалистами в области ветеринарии, являющимися уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, или специалистами в области ветеринарии, не являющимися уполномоченными лицами указанных органов и организаций, путем представления соответствующей информации в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии о животном (группе животных), маркированном в соответствии с ветеринарными правилами маркирования и учета животных, с присвоением животному (группе животных) уникального буквенно-цифрового идентификационного номера.

В соответствии с Ветеринарными правилами маркирования и учета животных, утвержденными приказом Минсельхоза России от 03.11.2023 № 832 (далее – Правила №832), вступающими в силу также с 1 марта 2024 года, уникальный номер средств маркирования (далее – УНСМ) формируется автоматически Федеральной государственной информационной системой в области ветеринарии (далее – ФГИС «ВетИС») при поступлении в Россельхознадзор заявки производителя средства маркирования или лиц, осуществляющих маркирование животных, составленной по форме и содержанию в произвольном виде.

Заявка представляется в Россельхознадзор на бумажном носителе нарочно либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении посредством почтовой связи или в электронном виде на адрес электронной почты Россельхознадзора, указанный на официальном сайте Россельхознадзора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или в форме электронного документа с использованием ФГИС «ВетИС».

В настоящее время ведется разработка модуля компонента «Хорриот» ФГИС «ВетИС», посредством которого будут приниматься электронные заявки на выдачу УНСМ.

С 01.03.2024 и до введения в эксплуатацию модуля «Хорриот», заявки от производителей средств маркирования и лиц, осуществляющих маркирование животных, на выдачу УНСМ будут приниматься в Россельхознадзоре посредством официальных писем.

В целях более конструктивной организации работы по выдаче УНСМ Россельхознадзор предлагает уполномоченным в области ветеринарии органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц, которые в дальнейшем будут обращаться за УНСМ, оформлять заявки с учетом следующего: в обращении необходимо в обязательном порядке указывать, сколько номеров необходимо выдать для индивидуального маркирования животных, сколько – для группового маркирования, так как в формате УНСМ первая цифра номера после «RU» указывает на метод маркирования животных, которым промаркированы животные: «1» при индивидуальном маркировании, «2» при групповом маркировании, а также указывать адрес электронной почты, на который нужно отправлять сформированные УНСМ.

Кроме того, Россельхознадзор рекомендует: уполномоченным в области ветеринарии органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации направлять обращения о необходимости получения УНСМ для животных, содержащихся в регионе в целом, без указания конкретного хозяйства или каждого района в отдельности; лицам, осуществляющим маркирование животных, заказывать номера для нескольких животноводческих объектов одновременно.

Также обращаем внимание, что указывать в заявках виды животных, для маркирования которых необходимо получить УНСМ, нет необходимости, так как вид животных не вшит в формат УНСМ.