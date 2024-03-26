С 15 апреля в Кузбассе начнется пожароопасный сезон

В правительстве региона обсудили готовность населенных пунктов к пожароопасному сезону, который будет объявлен с 15 апреля. В этом году обеспечивать безопасность в лесах будут более 3,3 тысячи сотрудников различных ведомств и свыше 1,2 тысячи единиц техники.



«Наша главная задача — обеспечить готовность сил и средств в муниципалитетах. Главам всех территорий необходимо провести профилактическую работу с жителями частного сектора, руководителями дачных и садовых товариществ о соблюдении правил пожарной безопасности. Особое внимание нужно обратить на профилактику пожаров в многоквартирных домах, усилить эту работу и разместить информацию на первых этажах подъездов, в лифтах», — сказал губернатор Сергей Цивилев.



Также он поручил главам муниципалитетов проконтролировать уборку мусора, горючих остатков и сухой растительности, прочистить минерализованные полосы вокруг населенных пунктов.



В этом году на обеспечение безопасности и тушение лесных пожаров в регионе было направлено более 119 млн рублей из федерального бюджета, в том числе 19,5 млн — на приобретение беспилотных авиационных систем и 1,2 млн рублей — на новую лесопожарную технику и оборудование.



Утверждены 232 маршрута наземного патрулирования протяженностью 24,6 тысячи км, это на 6,8 км больше чем в прошлом году. Также созданы два маршрута авиационного патрулирования протяженностью 1,5 тысячи км. Наземный мониторинг в лесах будут осуществлять 43 лесопожарные группы и 14 лесопожарных станций. Авиационный мониторинг будет обеспечен с борта Ан-2. Кроме того, с помощью информационной системы ИСДМ-Рослесхоз ведется космический мониторинг пожарной опасности в лесах.

Фото: пресс-сцентр Правительства Кузбасса