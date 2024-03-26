С апреля 2024 года Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу проиндексирует на 7,5% социальные пенсии жителей региона

С 1 апреля социальные пенсии в стране увеличатся на 7,5%. Индексация с учетом роста прожиточного минимума для пенсионеров коснется и пенсий по государственному обеспечению. В Кемеровской области повышение затронет 100 тысяч человек, 98 тысяч из которых являются получателями социальной пенсии.

«Социальную пенсию получают те, кто не приобрёл права на страховую пенсию по старости. Также она назначается сиротам, гражданам с инвалидностью, в том числе детям, и тем, кто потерял кормильца. Социальная пенсия по инвалидности выплачивается гражданам независимо от возраста, ее размер зависит от группы инвалидности и регионального коэффициента», — отметила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Апрельская индексация касается также военнослужащих, получающих пенсии по государственному пенсионному обеспечению, участников Великой Отечественной войны, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавших от радиации, нетрудоспособных членов семьи погибших или умерших военнослужащих или чернобыльцев, граждан, пребывавших в добровольческих формированиях.

Средний размер социальной пенсии в Кузбассе после индексации составит 15 081 рубль. При этом, для ребенка с инвалидностью она достигнет 23 992 рублей, для человека с инвалидностью II группы — 9 996 рублей.

Напомним, что гражданам, у которых социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе (в Кузбассе это 12 093 рубля), региональное Отделение фонда производит федеральную социальную доплату до этого уровня.

Фото: ОСФР