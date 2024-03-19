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С начала 2024 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу признаны недействительными 44 декларации о соответствии на зерно

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу с начала 2024 года в ходе проведения мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки проанализирована 191 декларация о соответствии, по результатам которых прекращено действие 44 деклараций (в том числе: 17 в Республике Хакасия, 8 в Республике Тыва и 19 в Кузбассе).

Основаниями для прекращения действия деклараций о соответствии являлись: несоответствие массы партии в соответствии с собранным урожаем, а также неполнота проведенных исследований образцов продукции на показатели безопасности, предусмотренных техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Так, в Республике Хакасия ООО «Аршановское»» задекларировало рапс для пищевых целей в количестве 5000 тонн без проведения исследований по определению остаточных количеств пестицидов. В Кузбассе Глава КФХ Росликов С.В. задекларировал 2000 тонн пшеницы, при этом не провел необходимые исследования по пестицидам, а также указал в декларации несоответствующую массу партии.

Должностными лицами Управления приняты решения о признании недействительными деклараций о соответствии, о чем внесены сведения в Единый реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии. Хозяйствующим субъектам, зарегистрировавшим указанные декларации, Управлением объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Работа в данном направлении продолжается.

Общество
kuzbassnews.ru
19/03/2024
Общество
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