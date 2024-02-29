Символ борьбы с организованной преступностью отмечает 31-летие со дня образования

Кемеровский специальный отряд быстро реагирования «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу отмечает 31-летие со дня образования подразделения.

Кемеровский СОБР был создан 28 февраля 1993 года одним из первых спецподразделений в стране для противодействия разгулу организованной преступности. За годы существования отряда на счету кемеровских сотрудников СОБР освобождение заложников, задержания криминальных групп, нейтрализация незаконных бандформирований, вооруженных преступников, пресечение незаконного распространения оружия и наркотиков.

Офицеры спецподразделения прошли не одну горячую точку. Во время командировок на Северный Кавказ героически погибли Сергей Шлее, Алексей Отческих, Василий Руденко, Михаил Коломин, Андрей Коврижин, Юрий Латыпов, Кирилл Соснин, Олег Лавров. В ходе специальной военной операции на Украине по защите жителей Донецкой и Луганских народных республик героически пали полковник Игорь Мурзин и майор Александр Иванов. После их гибели все заботы о семьях своих сослуживцев взяли на себя офицеры СОБРа.

За смелость, мужество, отвагу и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга, около 200 действующих сотрудников и ветеранов СОБР «Символ» награждены государственными наградами. Неоднократно представители регионального СОБРа становились победителями и призерами различных соревнований всероссийского и окружного масштаба.

Поздравил сотрудников спецподразделения начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель. Он отметил важную роль отряда в обеспечении безопасности жителей региона и подчеркнул их высокий профессионализм и самоотверженность в борьбе с преступностью. Он также подчеркнул важность поддержки и заботы о семьях погибших коллег, выражая уверенность в том, что их подвиг и пример будут вечно жить в сердцах всех, кто продолжает служить в рядах спецподразделения «Символ».

«От всего сердца поздравляю вас, дорогие ветераны и действующие сотрудники! Ваши подвиги и жертвенность являются истинным символом борьбы с преступностью и защиты закона. Вы - настоящие герои, достойные восхищения и уважения. Пусть ваша сила, мужество и профессионализм всегда будут опорой для нашего общего дела - обеспечения безопасности наших граждан и защиты интересов России», - сказал генерал-майор Юрий Кель.

На сегодняшний день без спецназа Росгвардии не обходится ни одна спецоперация по изъятию оружия, задержанию опасных преступников, наркоторговцев и организованных преступных группировок. Сотрудники продолжают выполнять служебный долг и за пределами родного региона.

Фото: Росгвардия