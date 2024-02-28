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Соблюдение требований земельного законодательства РФ

Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу в рамках осуществления контрольных (надзорных) мероприятий – наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездных обследований (без взаимодействия с контролируемыми лицами) установлено, что частые нарушения требований земельного законодательства наблюдаются в части неиспользования собственниками земельных участков и, как следствие, их зарастание сорной, древесно-кустарниковой растительностью, образование очагов несанкционированных загрязнений твердыми коммунальными отходами.

Управление напоминает, что в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по: воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения; защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия; защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений, сохранению достигнутого уровня мелиорации.

При проведении работ, связанных с нарушением почвенного слоя, строительных работ и работ, связанных с пользованием недрами, плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения малопродуктивных земель.

Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию.

Рекультивация земель представляет собой мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почв, восстановления плодородного слоя почвы, создания защитных лесных насаждений».

Общество
kuzbassnews.ru
28/02/2024
Общество
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