Специалисты Россельхознадзора продолжают рассказывать об агрономических приемах при выращивании рассады овощей. Традиционно март это месяц, в котором дачникам предстоит посев томатов. Месяц делим на два периода и с 15 марта начинаем посев томатов для теплиц, а с 25 марта и до первой декады апреля – томаты для открытого грунта.

Для теплиц можно выбрать семена томатов с неограниченным ростом - индетерминантные сорта, а для открытого грунта лучше – детерминантные.

Сроки высева на рассаду, длительность вегетации и устойчивость к заболеваниям можно посмотреть при выборе сорта в электронном Государственном реестре селекционных достижений на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» https://gossortrf.ru/registry/.

При выращивании рассады томатов нужно учесть два самых важных фактора: температурный режим и полив. Растения не любят чрезмерной жары. Как только сеянцы чуть окрепли, ночью им требуется +14...+16 градусов. Для этого горшочки можно ставить на самый прохладный подоконник. Днем допустима температура и в +22 градуса.

Почти все растения, за исключением тропических, растут ночью, а днем накапливают солнечную энергию. Поэтому томаты нельзя поливать в ночь, чтобы не получить слишком вытянутые и слабые растения, полив лучше отложить на раннее утро. Томаты даже можно подсушивать до фазы легкого завядания, после полива растения сразу восстановятся.

В марте еще короткий световой день, нужна досветка — так рассада будет меньше тянуться. Дополнительный свет нужно включать минимум на три часа утром и вечером, а в особо пасмурные дни не выключать лампу и в течение дня. Важно не допускать перерастание рассады, это может снизить урожай, т.к. при пересадке из-за изменения внешних условий растения испытывают стресс. Уместным будем провести небольшую внекорневую подкормку удобрениями или обработать стимуляторами роста. Следует помнить, что в первые месяцы роста рассады, из-за неразвитой корневой системы, поступление элементов питания через листья может быть более эффективным и опережать поступление питания через корни.

Сроки высадки рассады на постоянное место, длительность вегетации и урожайность, а также предпочтения к региону выращивание (районирование) смотрим на тарной этикетке или при планировании и выборе сорта в электронном Государственном реестре селекционных достижений. Наличие сорта в реестре гарантирует, что этот сорт генетически не модифицирован и растение не причинит вред здоровью. Сорта отсутствующие в реестре не исследованы и могут содержать ГМО.

Помните, правильный выбор семян залог успеха и хорошего урожая!

Для получения консультаций Вы можете обращаться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по телефону в Кузбассе: (3842) 36-15-80; в Республике Хакасия (3902) 22-55-73; в Республике Тыва (39422)6-65-79.