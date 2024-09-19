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Специалисты Тяжинской детской библиотеки провели для школьников патриотический час «Тяжин – моя малая родина!»

В рамках программы «Пушкинская карта» учащиеся Тяжинской школы № 3 отправились в путешествие по тематическим «станциям». Патриотический час посвятили 100-летию со дня образования Тяжинского района.
Ребята узнали о первопоселенцах Тяжинской земли, о разных этапах развития территории. Познакомились школьники и с книгой о почетных гражданах района (округа).
Вспомнили о земляках защитивших Родину от врага в годы Великой Отечественной войны, а также узнали о новых героях, пожертвовавших своей жизнью во имя Отечества в ходе специальной военной операции.
Также школьники посетили Аллею героев, мемориальный комплекс воинов-интернационалистов и участников СВО. В библиотеке имени Николая Ивановича Масалова ребята познакомились с выставками «СВОи герои» и «Мамы героев».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/09/2024
Культура
Тяжин
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