Ветеран Новокузнецкого алюминиевого завода Варвара Александровна Купчикова не любит вспоминать военные годы. Тогда ей, пятнадцатилетней девочке, пришлось работать наравне со взрослыми. Работа была невероятно тяжелой – двое суток без сна, затем небольшой отдых и вновь на смену.

- Я же с 1943 года на заводе нашем работала! – рассказывает Варвара Александровна. – Крановщицей в первом корпусе. Тяжело было, но мы знали – производим алюминий для самолетов, чтобы скорее разбить фашистов проклятых!

Юная девушка была одной из тех, кто 7 января 1943 года принимал участие в пуске СтАЗа (до 1961 года так назывался НкАЗ). Ковш с металлом первой плавки перевозила она.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа