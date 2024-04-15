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Стоявшая у истоков. Труд во время Великой Отечественной войны

Ветеран Новокузнецкого алюминиевого завода Варвара Александровна Купчикова не любит вспоминать военные годы. Тогда ей, пятнадцатилетней девочке, пришлось работать наравне со взрослыми. Работа была невероятно тяжелой – двое суток без сна, затем небольшой отдых и вновь на смену.

- Я же с 1943 года на заводе нашем работала! – рассказывает Варвара Александровна. – Крановщицей в первом корпусе. Тяжело было, но мы знали – производим алюминий для самолетов, чтобы скорее разбить фашистов проклятых!

Юная девушка была одной из тех, кто 7 января 1943 года принимал участие в пуске СтАЗа (до 1961 года так назывался НкАЗ). Ковш с металлом первой плавки перевозила она.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа

Общество
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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
15/04/2024
Общество
Редакционный материал
Новокузнецк
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