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Судом постановлен приговор в отношении пенсионера из Кемеровского округа, который хранил взрывчатые вещества, изготавливал боеприпасы и приобретал огнестрельное оружие

Пенсионер из Кемеровского муниципального округа совершил незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ, изготовление боеприпасов, приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Осуждённый у неустановленного следствием лица приобрёл взрывчатое вещество - порох, массой не менее 236 грамма, а также дымный порох массой не менее 187 грамм, являющиеся взрывчатыми веществам метательного действия, пригодными для использования в качестве взрывчатых веществ, хранил порох у себя дома.

Кроме того, мужчина самодельным способом с применением компонентов промышленного изготовления (капсюли, пыжи, дробь, пули, порох), без цели сбыта, изготовил (снарядил) 55 патронов 16 калибра, которые хранил по месту своего жительства.

Также незаконно приобрёл винтовку, собранную самодельным способом и приобрёл 15 патронов, изготовленных промышленным способом, которые хранил в своём доме.

У неустановленного следствием лица, незаконно приобрёл револьвер, изготовленный самодельным способом, являющийся гладкоствольным револьвером калибра 5,9 мм, относящимся к гладкоствольному короткоствольному огнестрельному оружию.

 

Суд признал мужчину виновным и на основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом 30000 рублей 00 коп.

На основании ст.73 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

 

_______________________

Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

 

Фото: Кемеровский районный суд

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