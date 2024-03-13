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Судом постановлен приговор в отношении жителя Кемеровского округа, который нанёс побои своей матери

31-летний житель Кемеровского округа избил свою мать после ссоры с отцом, который отказался распивать спиртные напитки вместе с ним.

Подсудимый в судебном заседании свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, пояснил, что в день произошедших событий он днём пил алкоголь – пиво, у него произошел конфликт с отцом, отец ушел из дома, а у него возникала агрессия, в результате чего он нанёс несколько ударов своей матери, схватил её за руки, толкнул её, она ударилась о стену, он наносил ей удары ладонью, помнит, как нанёс два последних удара, потом у его матери пошла кровь из носа, только тогда он осознал, что он сделал, сразу попросил у матери прощения.

Судом данный гражданин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 07 месяцев ограничения свободы.

Ранее он отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, 16.07.2020 был освобождён по отбытию наказания.

 

Приговор вступил в законную силу.

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Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

 

Фото: Кемеровский районный суд

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