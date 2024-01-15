Супруги-рецидивисты из Кузбасса, ограбившие пожилого безногого инвалида, направлены в места лишения свободы

В результате грабежа добычей злоумышленников стали деньги в размере немногим более трёх с половиной тысяч рублей, а также предметы хозяйственного обихода и продукты питания. Несмотря на принятые преступниками меры, направленные на то, чтобы потерпевший их не узнал, сотрудниками органов внутренних дел семейная пара особо опасных рецидивистов была оперативно установлена.

В начале сентября 2023 года ранее неоднократно судимые супруги возвращались ночью домой от родственников. Их путь пролегал мимо дома потерпевшего, которого женщина хорошо знала. Супруг предложил занять у потерпевшего деньги, но женщина уверенно сказала, что денег он им в долг не даст, придётся воровать. Она тут же разработала план ограбления, согласно которому муж должен был накинуть на потерпевшего куртку, чтобы тот их не узнал, и удерживать, пока она не найдёт деньги. Супруг согласился. Постучав в дом потерпевшего, мужчина представился его знакомым. Потерпевший открыл дверь, после чего злоумышленник накинул на него куртку и повалил с инвалидной коляски. Следом в дом вошла женщина и стала искать деньги. В результате поисков она нашла 3 тысячи 650 рублей, а также похитила некоторые хозяйственные принадлежности и продукты питания. Всего в результате открытого хищения чужого имущества пожилому инвалиду был причинён ущерб на сумму около четырёх с половиной тысяч рублей. Перед тем, как скрыться с места совершения преступления, женщина разбила телефон и планшет потерпевшего, чтобы тот не смог сообщить в полицию о случившемся.

Днём потерпевший выполз на улицу, где увидел соседа, которому сообщил об ограблении. В итоге соседи сообщили о совершённом преступлении в полицию. Злоумышленники были оперативно установлены, и уже на следующий день после совершения преступления были задержаны. Похищенные хозяйственные принадлежности и продукты питания удалось вернуть, а вот деньги супруги-рецидивисты успели потратить. Сумма невозмещённого ущерба составила 3 тысячи 650 рублей, но потерпевший не стал заявлять гражданский иск о взыскании со злоумышленников причинённого ущерба.

В судебном заседании подсудимые вину признали и раскаялись в совершённом преступлении.

Решая вопрос о наказании, суд учёл наряду с некоторыми смягчающими обстоятельствами также и отягчающие, в числе которых наличие в преступных действиях подсудимых особо опасного рецидива, а также совершение преступления в отношении беззащитного и беспомощного лица, являющегося инвалидом 1 группы и передвигающегося в инвалидном кресле в результате ампутации ног. При этом злоумышленники осознавали, что по этой причине потерпевший не сможет им противостоять и дать необходимый отпор.

В итоге по приговору суда 34-летняя грабительница будет отбывать два с половиной года в исправительной колонии общего режима, а её 36-летний супруг «задержится» в исправительной колонии особого режима на 2 года 8 месяцев.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд