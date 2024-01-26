Управлением Россельхознадзора признана недействительной декларация о соответствии на рапс на пищевые цели

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в отношении юридического лица, осуществляющего деятельность по выращиванию зерна на территории Промышленновского района Кемеровской области – Кузбасса, установлены нарушения при оформлении деклараций о соответствии.

Так, заявителем не указана информация о реквизитах товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции.

Выявлены нарушения в части указания уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц как на бумажном носителе декларации о соответствии, так и в электронной версии.

В результате контрольно-надзорного мероприятия установлен факт несоответствия декларации о соответствии требованиям к декларациям о соответствии, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) Евразийского экономического союза.

Управлением Россельхознадзора принято решение о признании декларации о соответствии недействительной и 18.01.2024 ее действие прекращено.