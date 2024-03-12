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Управлением Россельхознадзора признана недействительной декларация о соответствии на рапс на пищевые цели

В марте 2024 года должностным лицом отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия (наблюдение за соблюдением обязательных требований) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в отношении юридического лица, осуществляющего деятельность по выращиванию зерна на территории Промышленновского района Кемеровской области – Кузбасса.

В результате проведённого мероприятия установлен факт несоответствия декларации о соответствии требованиям к декларациям, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) Евразийского экономического союза, т.е. выявлено нарушение при оформлении декларации о соответствии, а именно не указан уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц, как на бумажном носителе декларации о соответствии, так и в электронной версии.

Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Управлением Россельхознадзора принято решение о признании декларации о соответствии недействительной и 07 марта 2024 года ее действие прекращено.

Общество
kuzbassnews.ru
12/03/2024
Общество
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