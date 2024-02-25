В 2024 году в Кемерове отремонтируют более 40 придомовых территорий

Перечень дворов, которые благоустроят в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда», продолжает пополняться. Традиционно, в него вошли дворы, расположенные в разных районах города.

Часть подрядчиков, которые будут заниматься ремонтом дворов уже определена, но впереди ещё ряд аукционов.

Сейчас в списке - 44 придомовых территории.

В случае экономии средств по результатам аукционов на выбор подрядчиков адресов ремонта будет больше – в перечень добавятся дворы, где жители уже собрали нужный пакет документов.

Заявку на участие в программе ремонта дворов подают жители, подтверждая намерения решением общего собрания собственников квартир. Благоустройство выполняется на условиях софинансирования: собственники оплачивают 5% от стоимости ремонта двора, остальное – федеральный, областной и городской бюджеты.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово