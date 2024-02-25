Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В 2024 году в Кемерове отремонтируют более 40 придомовых территорий

Перечень дворов, которые благоустроят в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда», продолжает пополняться. Традиционно, в него вошли дворы, расположенные в разных районах города.

Часть подрядчиков, которые будут заниматься ремонтом дворов уже определена, но впереди ещё ряд аукционов.

Сейчас в списке - 44 придомовых территории.

В случае экономии средств по результатам аукционов на выбор подрядчиков адресов ремонта будет больше – в перечень добавятся дворы, где жители уже собрали нужный пакет документов.

Заявку на участие в программе ремонта дворов подают жители, подтверждая намерения решением общего собрания собственников квартир. Благоустройство выполняется на условиях софинансирования: собственники оплачивают 5% от стоимости ремонта двора, остальное – федеральный, областной и городской бюджеты. 

 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
25/02/2024
Общество
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus