В Белове транспортные полицейские присоединились к Всероссийской акции «Студенческий десант»

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово совместно с членами общественного совета в ходе акции «Студенческий десант» познакомили студентов Беловского института (филиала) Кемеровского Государственного Университета с работой транспортной полиции.

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Марина Комарова напомнила будущим юристам о правилах безопасного поведения на объектах транспорта.

Для студентов стражи порядка пригласили специального гостя - слушателя пятого курса «Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина» Кирилла Никешина, который рассказал о специфике обучения в высшем учебном заведении системы МВД России и о правилах приема на службу в органы внутренних дел.

Член общественного совета при линейном отделе доцент кафедры гуманитарных наук Елена Комарова отметила, что участие в подобных акциях способствует повышению правовой грамотности подростков, формированию у них правопослушного поведения и определению будущей специализации молодых юристов.

Фото: ЛО МВД на транспорте на станции Белово