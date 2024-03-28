В Белове транспортные полицейские привлекли к ответственности пассажира за мелкое хулиганство в поезде

В дежурную часть ЛО МВД России на станции Белово от представителя компании перевозчика поступило сообщение, о том, что в один из вагонов пассажирского поезда сообщением Новокузнецк - Томск требуется наряд полиции, в связи с неадекватным поведением пассажира.

Прибывший наряд патрульно-постовой службы транспортной полиции установил, что 37-летний житель Новокузнецка с явными признаками алкогольного опьянения громко выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров и проводника. На требования работников поездной бригады прекратить противоправные действия пассажир не реагировал.

Транспортными полицейскими в отношении мужчины составлен протоколы об административных правонарушениях, предусмотренный частью 1 статьи 20.1 (Мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Транспортная полиция напоминает, что в соответствии с Правилами оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажир может быть удален из поезда, если при посадке или в пути следования он нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров. При этом денежные средства в размере стоимости проезда за непроследованное расстояние и стоимость перевозки багажа не возвращаются.

Фото: ЛО МВД на транспорте