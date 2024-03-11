Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В феврале пассажиропоток аэропорта Новокузнецк вырос на 18%

Международный аэропорт Новокузнецк имени Б.В. Волынова подвел производственные итоги февраля 2024 года. Суммарно за этот период воздушная гавань обслужила 51 597 пассажиров, что больше на 18% показателя того же периода прошлого года и является абсолютным месячным рекордом в новейшей истории.

 На результат влияет расширение полетной программы. Так, в конце зимы впервые с 2019 года возобновились рейсы сразу на два самых популярных курорта королевства Таиланд. В феврале же вновь стали регулярными вечерние рейсы Аэрофлота.

 «В уходящем зимнем сезоне мы сделали акцент на увеличение частот по востребованным направлениям. Уверен, у наших пассажиров должен быть выбор между удобными рейсами, в том числе по датам и времени для планирования стыковки. Продолжает раскатываться и новое направление – Уфа. Это отличная возможность познакомиться с колоритной Башкирией и воспользоваться выгодным по цене городом вылета для продолжения путешествия, в том числе за границу», - отметил генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Напомним, в   прошлом году авиагавань впервые с 1991 года преодолела отметку в 500 000 пассажиров. Сегодня отсюда напрямую можно долететь до Москвы (3-4 р/день), Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Екатеринбурга, Уфы, Новосибирска и Красноярска (с авиакомпаниями КрасАвиа и Россия), Пхукета и Паттайи. А в мае впервые в истории отправятся рейсы в столицу Дагестана – Махачкалу.

 

Фото: Международный аэропорт Новокузнецк

Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
11/03/2024
Экономика
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus