В феврале пассажиропоток аэропорта Новокузнецк вырос на 18%

Международный аэропорт Новокузнецк имени Б.В. Волынова подвел производственные итоги февраля 2024 года. Суммарно за этот период воздушная гавань обслужила 51 597 пассажиров, что больше на 18% показателя того же периода прошлого года и является абсолютным месячным рекордом в новейшей истории.

На результат влияет расширение полетной программы. Так, в конце зимы впервые с 2019 года возобновились рейсы сразу на два самых популярных курорта королевства Таиланд. В феврале же вновь стали регулярными вечерние рейсы Аэрофлота.

«В уходящем зимнем сезоне мы сделали акцент на увеличение частот по востребованным направлениям. Уверен, у наших пассажиров должен быть выбор между удобными рейсами, в том числе по датам и времени для планирования стыковки. Продолжает раскатываться и новое направление – Уфа. Это отличная возможность познакомиться с колоритной Башкирией и воспользоваться выгодным по цене городом вылета для продолжения путешествия, в том числе за границу», - отметил генеральный директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Напомним, в прошлом году авиагавань впервые с 1991 года преодолела отметку в 500 000 пассажиров. Сегодня отсюда напрямую можно долететь до Москвы (3-4 р/день), Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Екатеринбурга, Уфы, Новосибирска и Красноярска (с авиакомпаниями КрасАвиа и Россия), Пхукета и Паттайи. А в мае впервые в истории отправятся рейсы в столицу Дагестана – Махачкалу.

Фото: Международный аэропорт Новокузнецк