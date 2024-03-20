В городе Кемерово идёт капитальный ремонт объекта культурного наследия – жилого дома по улице Николая Островского, 27

Несколько лет назад часть несущей конструкции исторического здания, построенного в 1955-м году, обрушилась. После этого ряд квартир подъезда №10 пришлось расселить.



За это время специалисты лицензированной проектной организации разработали проект восстановления конструкций пострадавшей части дома, затем он успешно прошел государственную экспертизу. Сейчас подрядчик, также имеющие все необходимые разрешения для работы с объектами культурного наследия, приступил к ремонту.



Идут демонтажные работы: убрана часть кровли и элементы аварийной колонны, разобраны башня, бельведер, чердачные перекрытия между 3 и 4 этажом. Сейчас рабочие разбирают плиту перекрытия в подвале здания. Далее специалистам предстоит восстановить поврежденную часть дома - так, чтобы не изменился его исторический облик.



Кроме того, эксперты детально обследовали все здание целиком. Там, где это было необходимо, выполнили частичное усиление фундамента и несущих конструкций.



Капитальный ремонт в подъезде №10 планируется завершить до конца 2024 года, после этого все жители смогут вернуться в свои квартиры.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово